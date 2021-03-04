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إصابة 8 أشخاص في حادث طعن جنوبي السويد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أصيب 8 أشخاص، مساء الأربعاء، في حادث طعن يشتبه في كونه "إرهابيا" بمدينة فيتلاندا جنوبي البلاد

 

وهاجم شاب عشريني 8 أشخاص بسكين في فيتلاندا، مساء الأربعاء، وأصابهم جميعا بجروح مختلفة.

 

ووفق وسائل إعلام سويدية، فإن اثنين من بين المصابين في حالة خطرة.

 

ونقلت الشرطة الجاني إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن أصابه شرطي برصاصة في قدمه في محاولة للسيطرة عليه واعتقاله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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