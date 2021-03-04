أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب: الحوار المجتمعى صمام الأمان لإطلاق تشريع توافقى

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القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس الشيوخ، إن القوانين التى تمس شريحة عريضة من المواطنين، على اختلاف أثرها إن كان اقتصاديا أو اجتماعيا، باب واسع للجدل، موضحة أن الحوار المجتمعى صمام أمان لإطلاق تشريع توافقى.

وأضافت سها سعيد فى تصريحات لها: "ولكن كام مواطن يقدر يقرأ قانون بمواده و مصطلحاته المعقدة؟! اعتقد محتاجين تداول ملخصات مبسطة للقوانين محل الخلاف، حتى يتمكن المواطن من تكوين رأى أثناء متابعة المناقشات أو المشاركة فيها".

ويثبت نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوما بعد يوم، أنه يدركون الدور الذى أوكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنه القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم.

ويتفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.