أزيد من 29 مليون مغربي شاهدوا القنوات المغربية خلال شهر فبراير

جدة - عبدالحي حسين - كشفت أرقام صادرة عن مركز “سيوميد”، المختص في قياس نسب مشاهدة المغاربة للقنوات الوطنية، أن أكثر من 29 مليون مغربي تابعوا القنوات الوطنية، في مجمل شهر فبراير الماضي.

وأوضحت الأرقام الصادرة عن مركز القياس “سيوميد” أن مدة المشاهدة للبيوت بلغت 7 ساعات و23 دقيقة، فيما أن الشخص البالغ عمره خمس سنوات فما فوق يشاهد التلفزة، يوميا، لمدة 3 ساعات، و55 دقيقة. وسجل هذا الرقم ارتفاعا مقارنة مع شهر يناير الذي بلغت فيه مدة مشاهدة الأفراد للتلفاز 3 ساعات و47 دقيقة.

وأفادت الأرقام نفسها، أن معدل مشاهدي القنوات المغربية، في كل ثانية من الیوم يصل إلى 638000 2 مشاهد، وفي كل ثانية من وقت الذروة يصل إلى 7317000مشاهد، بالغة أعمارهم 5 سنوات فما فوق.

يذكر أن القنوات الوطنیة، موضوع قیاس المشاھدة، ھي: الأولى، والأولى دولیة، والقناة الثانیة، والقناة الثانیة عالمیة، والریاضیة، والمغربیة، والأمازیغیة، والسادسة.