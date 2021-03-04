حدث ليلاً| 577 إصابة جديدة بكورونا وطلب إحاطة للحكومة بشأن التوك توك

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

44 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 500 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 142155 حالة حتى اليوم.

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العدوي: لقاحات كورونا هي السبيل الوحيد لاستعادة جزء من حياتنا قبل الجائحة

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن الأطباء الموجودين في الخطوط الأمامية بمستشفيات العزل والحميات والمستشفيات الجامعية وبعض أساتذة كلية الطب، حصلوا على اللقاح ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تلقى اللقاح الأسبوع الجاري.

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رئيس الشيوخ يهنئ أبوالغيط لإعادة اختياره أمينا عاما للجامعة العربية

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة إلى أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة التجديد له للمرة الثانية أمينًا عامًا للجامعة، مؤكدا ثقته في قدرات أبوالغيط في مواصلة العمل المخلص لتحقيق مصالح الدول العربية وتطوير أداء جامعتهم العربية.

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3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، عضو مجلس النواب عن الدائرة التاسعة (الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات)، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن معاناة وأزمة الأهالي بالدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة من التوك توك وتكرار ارتكاب الجرائم من خلاله.

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رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك، بشأن تسجيل البلاغات أو الشكاوى الخاصة بالمواطنين خلال فترة العزل المنزلي.

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يونيسف: جائحة كورونا أغلقت مدارس تضم 168 مليون طفل لمدة عام تقريبا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الثلاثاء، أنه تم إغلاق مدارس تستوعب أكثر من 168 مليون طفل منذ ما يقرب من عام بسبب عمليات الإغلاق الصحي نتيجة تفشي وباء كورونا.

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حرائق بمنزل.. القبض على سيدة لاتهامها بممارسة الدجل والشعوذة في بورسعيد

ألقت مباحث قسم شرطة الضواحي بمحافظة بورسعيد، القبض، على سيدة لاتهامها بممارسة الدجل والشعوذة، والتسبب في حرائق داخل وحدة سكنية بنطاق حي الضواحي.

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هذه الفئات متضررة.. نائب بالشيوخ: قانون الشهر العقاري لم يأخذ وقته داخل البرلمان

قال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب ريس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن إصدار تعديلات قانون الشهر العقاري كانت في نهاية الدورة البرلمانية السابقة.

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خدمة المجتمع على رأس اهتمام النيابة.. النائب العام يستقبل "مدبولي" وعدد من الوزراء

استقبل المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمقرِّ مكتب النائب العام في حضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، في زيارة تنمُّ عن عظيم التعاون بين حكومة الدولة المصرية والسلطة القضائية، إعلاءً لسيادة القانون وتحقيقًا للعدالة والمساواة.

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وزراء الخارجية العرب يثمنون جهود الكويت لتحقيق التضامن العربي

ثمن وزراء الخارجية العرب، المساعي والجهود التي بذلتها دولة الكويت في سبيل تحقيق التضامن العربي والخليجي المنشود وما لقيه ذلك من دعم عربي ودولي.

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البيت الأبيض: ندرس اتخاذ عمل عسكري ردا على هجوم الأنبار

أعلن البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية تدرس اتخاذ عمل عسكري ردا على الهجوم الصاروخي الذي وقع على قاعدة جوية في غربي العراق تضم قوات أمريكية وقوات تابعة للتحالف.

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