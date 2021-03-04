بايدن يتوعد المسؤولين عن هجوم قاعدة عين الأسد العراقية

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الإدارة ستتخذ قرارها بشأن الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق بعد معرفة الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وقال بايدن: "نتابع ما جرى في قاعدة عين الأسد، ونشكر الله أنه لم يقتل أحد بتلك الصواريخ ما عدا وفاة المتعاقد المدني بالسكتة القلبية، نحاول معرفة الجهة المسؤولة عن الهجوم لنتخذ قرارنا".

وعلى الصعيد نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية ( البنتاجون) في إيجاز صحافي، الأربعاء، أنها ربما تضطر "لنشر قوات إضافية في العراق".

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، إن واشنطن لن تتردد في "الرد على هجوم قاعدة عين الأسد بعد انتهاء التحقيق".

وكشف كيربي أن أميركا تحقق مع العراق في "الجهة التي تقف وراء الهجوم على قاعدة عين الأسد".

من جانبه، قال البيت الأبيض، إنه لا يزال يقيم تأثير الهجوم الصاروخي الأخير في العراق، مشدداً على أنه سيتحرك مجدداً إذا خلص التقييم إلى ضرورة الرد على الهجوم الصاروخي.

وقال البنتاجون، في وقت سابق يوم الأربعاء، إن متعاقدا مدنيا أميركيا توفي بأزمة قلبية أثناء الاحتماء من صواريخ أطلقت على قاعدة في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيربي في بيان "لا يمكننا تحديد المسؤولية في الوقت الحالي، وليس لدينا تقدير كامل لحجم الأضرار".

وأضاف كيربي أنه تم استخدام الأنظمة الدفاعية الخاصة بقاعدة عين الأسد الجوية، وأن وزير الدفاع لويد أوستن يتابع الموقف عن كثب.

مقتل متعاقد أميركي

يأتي ذلك بعد أن أعلن البنتاغون أن المتعاقد المدني الذي قُتل خلال الهجوم الصاروخي على "قاعدة عين الأسد" التي تضم جنوداً أميركيين في غرب العراق، الأربعاء، كان مواطناً أميركياً.



