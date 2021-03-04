أردوغان يواصل القمع.. اعتقالات بالجملة فى صفوف الجيش والشرطة

أمرت السلطات التركية باعتقال 24 مواطنًا تركيًا في محافظة أنقرة، من بينهم عسكريين لا يزالون في الخدمة بقيادة القوات البرية، وذلك بتهمة الانتماء لحركة الخدمة بزعامة فتح الله جولن، والتي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية، وأرفقت في ملف الاتهام اتصالات المعتقلين بأعضاء الجماعة عبر الهاتف العمومي، وفقا لما نشره تركيا الآن، ومن بين المعتقلين عقيد في الخدمة ونقباء وضابط مفصول من الجيش وعقيد متقاعد.

وفى الوقت نفسه، ألقت الشرطة القبض على 28 مواطنا في عمليات متزامنة نفذتها في سبعة مناطق بمحافظة إسطنبول.

وجاءت الاعتقالات بعد أن أصدرت سلطات أردوغان أوامرها باعتقال 40 مواطن اتهموا بتقديم مساعدات مالية للجماعة، كما صادرت قوات الأمن العديد من الوثائق الرقمية خلال المداهمات، بالإضافة إلى ذلك، أصدرت السلطات التركية أوامر اعتقال بحق 44 مواطن على صلة بالجماعة داخل قيادة الشرطة، وتم اعتقال 25 منهم حتى الآن.

يذكر أن الحكومة التركية تتهم جركة جولن بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، ومنذ وقوع أحداث الانقلاب المزعوم اعتقلت السلطات آلاف الجنود والقضاة الذين لهم صلات بالحركة