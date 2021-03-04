ارتفاع حالات الانتحار خلال حكم أردوغان

كشف تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري المعارض عن ارتفاع نسبة الانتحار خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب موقع "زمان" التركي استعرضت نائبة رئيس الحزب جمزة أقكوش إيلغازدي، التقرير جيث أكد أن هناك زيادة بنسبة 48 % في حالات الانتحار تحت حكم حزب العدالة والتنمية، وأنه كل أسبوع يموت ما لا يقل عن 65 مواطناً في نظام حكم وصفته بـ"الرجل الواحد".

وأضاف التقرير أن حالات الانتحار في تركيا ازدادت لأسباب اقتصادية بنسبة 38٪ في الفترة 2017-2019. بينما توفي 232 شخصاً في عام 2017 لأسباب اقتصادية، ارتفع هذا العدد إلى 312 في عام 2019.

كما يشير التقرير إلى أنه في حين أنهى 2030 شخص حياتهم لأسباب مختلفة في عام 2002، ارتفع هذا العدد إلى 3 آلاف و406 في عام 2019. تؤكد الحكومة أن 4 من كل 10 أشخاص الذين اختاروا الموت لا يعرف سبب انتحارهم. بعبارة أخرى، لم يتم منع 42% من حالات الانتحار في تركيا.

وبين عامي 2017 و 2019، عندما تم تغيير نظام الحكم الرئاسي، انتحر 9916 شخصاً. ويشكل هذا الرقم وحده 19% من 53 ألفاً و 425 حالة انتحار في ظل حكومات حزب العدالة والتنمية، خلال الفترة 2002-2019