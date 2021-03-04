بعد إلغاء الرحلات نحو بلجيكا وإيطاليا.. “لارام” تفتح باب التعويض أمام المتضررين

جدة - عبدالحي حسين - فتحت شركة الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأربعاء، باب تعويض المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم، بسبب قرار السلطات المغربية.

وقالت الشركة، إنه بعد إلغاء الرحلات إلى إيطاليا وبلجيكا، يمكن للمسافرين إعادة برمجة رحلاتهم إلى نفس الوجهة، أو إلى وجهة أخرى في أوروبا، إلى غاية نهاية شهر ماي المقبل، دون رسوم إضافية.

وأوضحت الشركة، أنه بالنسبة لطلب التعويض، فيمكن للمسافرين الاستفادة منه في مقابل قسيمة صالحة لمدة 12 شهرا، وقابلة للاسترداد نقدا عند نهاية صلاحيتها.

وكان المغرب قد قرر تعليق رحلاته إلى دولتين أوربيتين جديدتين بسبب الإجراءات الاحترازية من سلالة كورونا المتحورة.

ويتعلق الأمر بتعليق الرحلات الجوية من و إلى ايطاليا و بلجيكا ابتداء من ليلة الإثنين ، حسب ما نشرته سفارات الدول.