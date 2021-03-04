كأس الملك.. الإصابة تغيب بونو عن قمة برشلونة وإشبيلية

جدة - عبدالحي حسين - تغيب الاصابة حارس المنتخب الوطني ياسين بونو عن قمة برشلونة وإشبيلية، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “كامب نو” في إياب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وغادر بونو الحصة التدريبية ليوم أمس الثلاثاء دون اتمامها بعد إصابته في أحد أصابع اليد قبل أن يتأكد اليوم غيابه الرسمي عن المواجهة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أصحاب الأرض إشبيلية على برشلونة بهدفين نظيفين، النتيجة التي ستصعب مهمة برشلونة من أجل العودة في المباراة، والتأهل إلى المبارة النهائية من كأس الملك.

ويحتاج برشلونة إلى الفوز بهدفين نظيفين على الأقل للتعادل مع إشبيلية، لذلك سيدفع الهولندي رونالد كومان مدرب البرصا بتشكيلة هجومية من أجل تحقيق الفوز، والتأهل إلى النهائي.