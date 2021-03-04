الغرف السرية لزعماء العالم.. يهربون إليها في أوقات الشدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على عكس المليارات من البشر، يتمتع زعماء العالم بغرف مغلقة وملاذات فخمة للاحتماء فيها عندما يمرون بأوقات عصيبة.

وخلف جدران هذه الملاذات السرية، يبتعد أقوى الأشخاص على كوكب الأرض عن الأضواء للاسترخاء مع العائلة والأصدقاء في إجازاتهم السنوية.

وتصبح هذه الجدران موقعا مميزا للمفاوضات الحيوية مع الحلفاء والأعداء السياسيين؛ حيث توفر الغرف المريحة والمشي في الريف بعض الراحة من الجدل السياسي، ورصدها موقع (loveproperty).

كامب ديفيد.. أمريكا

على النقيض تمامًا من صخب وضجيج واشنطن، يوفر كامب ديفيد ملاذًا رئاسيًا هادئًا يقع في الموقع الريفي المذهل لمتنزه كاتوكتين ماونتن بالقرب من جبال بلو ريدج في ماريلاند.

تم استخدامه لأول مرة من قبل الرئيس روزفلت، الذي اعتقد أن المنطقة كانت جميلة جدًا وأطلق عليها اسم (شانجري لا)، وهو اسم أدبي للجنة التبتية، لكن في وقت لاحق، أعاد الرئيس أيزنهاور تسميته بـ(ديفيد. ر) على اسم حفيده.





ويمنح الموقع لرئيس الولايات المتحدة مجموعة من الكبائن التي تقع حول سفح الجبل الخلاب؛ إذ يمكن للعائلة الأولى الاستمتاع بالهواء الطلق الرائع من خلال المشي لمسافات طويلة على المسارات الخلابة أو ركوب الخيل أو السباحة في حمامات السباحة الدافئة.

تنتشر الكبائن الفاخرة الأخرى ذات الأسماء الريفية، حول الموقع وتستخدم لإيواء الشخصيات الأجنبية وعائلاتهم.

لم يكن كامب ديفيد مجرد مكان لقضاء العطلات، فقد شهد لحظات تاريخية مثل قمة مجموعة الثماني لعام 2012، حين ناقش قادة العالم بقيادة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما كيفية معالجة التهديدات للأمن العالمي.





ومن هذا الموقع سعى الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي للحصول على مشورة الرئيس الأسبق أيزنهاور في عام 1961، بعد الفشل المدمر للعملية السرية لخليج الخنازير للإطاحة بالحكومة الشيوعية في كوبا.

وبالعودة إلى الماضي، زار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل الرئيس روزفلت في كامب ديفيد في عام 1943؛ حيث تقول الشائعات إنهما خططا معًا هناك لنقطة تحول رئيسية في الحرب العالمية الثانية ضد القوات النازية.

تشيكرز كورت.. بريطانيا

إلى بريطانيا، وتحديدا منزل ريفي رائع خاص برؤساء الوزراء البريطانيين منذ عام 1921، يقع في قرية باكينجهامشير الهادئة، وسط منطقة ذات جمال طبيعي آخاذ عند قاعدة تلال تشيلتيرن.

تختلف الآراء حول ما إذا كان اسمه يأتي من شعار النبالة المنقوش على لوحة المدقق لأحد السكان الأوائل أو من أشجار المدقق التي تزدهر في أراضيها المترامية الأطراف.





وهذا المنزل منحه آرثر هاملتون لي للأمة الإنجليزية، لكنه صار ملاذاً لـ 18 رئيس وزراء بريطاني. ويتردد أن بوريس جونسون يحب المكان.

ويرجع ارتباط رئيس الوزراء البريطاني بهذا الموقع إلى لجوئه إليه خلال فترة تعافيه من إصابته بفيروس كورونا في أبريل/نيسان 2020.





وورد أن رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل كان في تشيكرز عندما أُعلن أن ألمانيا النازية هاجمت روسيا، وسجل بعض خطاباته المثيرة في زمن الحرب.

لكن الجانب المظلم لتاريخ هذا المنزل هو القصة التعيسة للسيدة ماري جراي حفيدة الملك هنري الثامن، والتي سجنت بأمر من الملكة إليزابيث الأولى في تشيكرز كعقاب على زواجها دون إذن ملكي.

شلوس ميسبرج.. ألمانيا

قصر فخم من القرن الثامن عشر يمثل الملاذ الصيفي للمستشار الألماني، ويقع على بعد 40 ميلاً شمال برلين في بلدة جرانزي الصغيرة في براندنبورج.

قامت عائلة أرستقراطية ببناء القصر عام 1739، فوق القشرة المحترقة لمبنى سابق، بعد ما يقرب من 40 عامًا، اشترى الأمير هنري بروسيا المنزل.





داخل القصر، تتجلى روعة تصميمه بشكل أكثر وضوحًا، حيث تم تزيينه بلوحات جدارية فخمة وجدران مذهبة فخمة ومنحوتات بارزة ولوحات حائط الوهم البصري.

كان القصر مركز الصدارة خلال أحداث القرن العشرين الأكثر اضطراباً، بعد أن استولى قائد الحزب النازي هيرمان جورنج عليه. ونجار قصر الأحلام المتهالك هذا بصعوبة من الهدم.





ونجحت مؤسسة ألمانية في ترميمه بالكامل عام 1995، بعد أن أمضت 11 عامًا وبمبلغ 30 مليون دولار لإعادته إلى مجده السابق، ثم تم تأجيره الآن للحكومة الألمانية مقابل إيجار سنوي رمزي قدره يورو واحد.

بحيرة هارينجتون.. كندا

في مسكن ريفي بمنطقة كيبيك، تتوفر العزلة الرائعة لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو؛ حيث موقع منفرد في وسط حديقة كبيرة مع إطلالات خلابة على البحيرة والتلال خلفها.

وفقًا للمعايير فائقة الحجم لقادة العالم، فإن المبنى متواضع نسبيًا مسقوف بألواح خشبية مع مدخنة حجرية بارزة، وقد تم بناء الواجهة في عام 1925.





التصميم الداخلي مريح ونموذجي للعمارة المنزلية في عشرينيات القرن الماضي؛ حيث تضيف المواقد الحجرية والشرفات المفتوحة طابعا غير رسمي يجعلها ملاذًا عائليًا مريحًا.

تم تصوير غرفة المعيشة هنا في لقطة عام 2011 من قبل لجنة العاصمة الوطنية، التي تدير العقار، وتبدو النوافذ الخشبية متعددة الأجزاء مع مصاريع خشبية مؤشرا إلى الأجواء الريفية.

راشتراباتي نيواس.. الهند

تم بناء هذا الملاذ عام 1888، وهو مثال مثير للإعجاب للهندسة المعمارية القوطية؛ إذ يمزج بين الطراز المعماري الهندي الكلاسيكي والزخارف القوطية الأوروبية.



ويقع فوق مدينة شيملا الجميلة في شمال الهند، وتم بناؤه بمزيج من الحجر الجيري ذي اللون الأزرق والرمادي الفاتح وسقف مائل من القرميد.





وباعتبار المنطقة ثاني أعلى نقطة في شيملا، فهي توفر إطلالات بانورامية على المنطقة من حدائقها بشكل جميل.

أما التصميم الداخلي فيعتمد على التزيين بالأعمال الخشبية الفخمة، وتم استخدام خشب الأرز المحلي والجوز إلى جانب الساج المستورد من ميانمار.





واحتضن هذا الموقع أحداث عالمية مهمة بين أسواره، خاصة خلال الزيارات الأربع للمهاتما غاندي، عندما تم الاتفاق على استقلال الهند، كما جرى التفاوض على إنشاء الهند وباكستان الحديثة بداخله أيضاً.

حصن فور بريجانسون.. فرنسا

من المحتمل أن تكون هذه القلعة التي تعود للقرون الوسطى هي الملاذ الرئاسي الأكثر فرضًا في الوجود، وتقع على جزيرة صغيرة قبالة الريفيرا الفرنسية.

وهذا الملاذ متصل بالبر الرئيسي عبر جسر ضيق، وهو موقع مثالي لتجنب أعين المتطفلين وكاميرات المصورين.





هذا الكنز التاريخي هو الملاذ الرسمي للرئيس الفرنسي منذ عام 1968، ويقع على ارتفاع 35 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ويضم مناظر خلابة للغاية.

يعود تاريخ الحصن الحالي إلى عام 1483، لكن الجزيرة نفسها قدمت ملاذًا آمنًا للسكان قبل ذلك بوقت طويل، ومن السهل الدفاع عنها وتأمينها تمامًا بفضل دفاعاتها العسكرية.





يٍذكر أن رؤساء فرنسيين آخرين مثل جاك شيراك ونيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، كانوا قد استضافوا هم أيضا نظراءهم في "فور بريجانسون"، بعيدا عن المراسم الدبلوماسية والإجراءات الأمنية التي تشترطها مثل هذه اللقاءات بين الزعماء.

أكاساكا.. اليابان

يحتل قصر أكاساكا في طوكيو مكانًا فريدًا في تاريخ اليابان؛ حيث كان مسرحًا رائعًا للاجتماعات مع الملوك والرؤساء.

تم إنشاؤه لولي العهد في عام 1909، وهو العقار الوحيد في اليابان الذي تم بناؤه على طراز إحياء الباروك.





وجرى تصميمه في ذروة فترة ميجي، عندما بدأت الإمبراطورية اليابانية في الظهور كقوة عالمية، وانتقل القصر من الأيدي الملكية إلى الحكومة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية.

كان القصر شاهدا على استقبال ررئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في العام 2019.





ويحتوي على لوحات جدارية رائعة تصور إله الفجر الروماني أورورا؛ حيث تم نسج السجادة بزخرفة أزهار الكرز باستخدام خيوط مصبوغة بـ 47 لونًا لتحقيق تغيرات طفيفة في اللون.

منزل كيريبيلي.. أستراليا

القصر القوطي الذي يتشبث بشبه جزيرة خلابة هو المنزل الثاني لرئيس الوزراء الأسترالي، ويقع في ضاحية كيريبيلي الثرية، ويوفر إطلالات بانورامية على دار أوبرا سيدني الشهيرة.

تم تشييد المبنى في خمسينيات القرن التاسع عشر، ويتميز بمزيج فريد من الطراز القوطي والريفي، والذي كان شائعًا بين المهاجرين الأثرياء من بريطانيا.





ويتمتع القصر الأسترالي بسقف شديد الانحدار، ومداخن طويلة، وألواح خشبية مزخرفة، ونوافذ من ستة أجزاء.

التقى الأمير هاري دوق ساسكس وزوجته ميجان دوقة ساسكس برئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون وزوجته جيني في منزل كيريبيلي في عام 2018.

كان الزوجان الملكيان الهاربان في جولة رسمية لمدة 16 يومًا؛ حيث قاما بزيارة مدن في أستراليا وفيجي وتونغا و نيوزيلاندا.





أحب رئيس الوزراء موريسون وعائلته المنزل لدرجة أنهم جعلوه محل إقامتهم الأساسي، متجنبين مقر رئيس الوزراء الرسمي في كانبيرا.

منزل شيميراس.. أوكرانيا

تزحف مخلوقات خيالية وتنزلق في جميع أنحاء هذا القصر المذهل المصمم على طراز فن الآرت نوفو في العاصمة الأوكرانية الرائعة كييف.

صممه المهندس المعماري فلاديسلاف جوروديتسكي في عام 1901، وأصبح مقرًا رئاسيًا في عام 2005.





ويعود التصوير الحي للوحوش الغريبة إلى مهارة النحات الإيطالي إميليو سالا، والكيميرا هو وحش أسطوري مصنوع من حيوانات متعددة، لكن ربما يشير هنا إلى نمط من الزينة المعمارية حيث تُستخدم الأشكال الغريبة.

تم استخدام الأسمنت لإنشاء المبنى والمنحوتات، إذ إن جوروديتسكي كان مديرًا مشاركًا لمصنع أسمنت محلي ، لذلك أراد أن يولد دعاية لمواد البناء هذه.

يُعرف أيضًا باسم منزل المهندس المعماري المجنون، ليس بسبب المخلوقات غير العادية ولكن لأن لا أحد يعتقد أنه يمكن بناء منزل على مثل هذا المنحدر الحاد.





كان من المفترض في الأصل أن يكون سكنًا لمهندسه المعماري، لكن جوروديتسكي تخلف عن سداد قرض واضطر إلى بيع القصر، واستخدم الحزب الشيوعي المبنى لإيواء النخبة السياسية حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

في النهاية ، تم إخراجهم بأمر رئاسي وأصبح المبنى مقرًا لرئيس الدولة، وقد كان مكانًا لاجتماع بين الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يوشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2006.