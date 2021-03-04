شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة تكشف تحركات ألمانيا لمواجهة أنشطة الإخوان وجمعياتها على أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترعى أطراف سياسية أقليمية ودولية جماعات الإرهاب وأبرزها تنظيم الإخوان، وما ينبثق عنها من تنظيمات متشابهة الفكر والهوية، وذلك ما تعتبره عدد من دول أوروبا يمثل خطرا على أمنها.

وكشفت دراسة صادرة عن المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب عن تفاصيل تمويل جمعيات متطرفة فى ألمانيا من أجل نشر مخطط الإخوان نحو قيادة العالم عبر حكم دينى وفقًا لأجندتها الخاصة، وذلك عبر جمعية قطر الخيرية التى أنفقت حوالى 72 مليون يورو على 140 مسجد ومركز دينى تابع لجماعة الإخوان في ألمانيا، كما دعمت مشروع لجمعية إخوانية فى مدينة شتوتجارت بحوالى مليون و300 ألف يورو.

ولفتت الدراسة إلى أنه تشن ألمانيا حملات تفتيش وتقصى ضد المواقع التى تشتبه بتحولها لمركز نشر للتطرف أو إدارة عمليات مشبوهة لتمويلات خفية ومجهولة المصدر، وشهد العام 2020 حسم أمنى لملف جمعيات إيران والتمويلات المشبوهة في البلاد بعد حظر برلين لجماعة حزب الله، وفى مايو داهمت الشرطة 30 مسجدًا ومركزًا دينية بشبهة جمع الأموال إلى عناصر الحزب فى لبنان، وهو ذات الشئ الذى اتهم به مركز المصطفى قبل غلقه من قبل السلطات، إضافة إلى مساجد تابعة لإيران فى العاصمة برلين ومونستر ودورتموند.

وتابعت الدراسة أن نفوذ أردوغان تجاه المؤسسات الدينية والثقافية في ألمانيا تسبب فى تحفظًا من قبل بعض الأحزاب والكيانات الإعلامية، وتناقش ألمانيا اقتراحات لوقف التمويل الخارجي للمساجد وجعل الإنفاق مقتصرًا على أموال الداخل فقط، دون الحاجة لتبرعات غير الألمان، منعًا لاستغلال المنابر الدينية في نشر الأيدلوجيات المتشددة أو التجسس، ولذلك يراجع الساسة مشروع قانون لضريبة المساجد يحد من التمويل الخارجى.