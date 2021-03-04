واشنطن تؤكد احتفاظها بحق الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد بالعراق

قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستتحرك إذا لزم الأمر ردا على الهجوم الصاروخي الأخير على قاعدة عسكرية في العراق، والتي تستضيف قوات عراقية وقوات تابعة للتحالف.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمر صحفي، إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن ما زالت تقيم تأثير الهجوم الذي وقع الأربعاء.



وزادت أن فريق الأمن القومي أطلع الرئيس على تفاصيل الهجوم على قاعدة الأسد، والتحقيق لتحديد الجهة المسؤولة لا يزال جاريا.



وأكدت أن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها برد متناسب ومحسوب بعد التحقق من الجهة المسؤولة عن الهجوم.



واستهدفت عشرة صواريخ على الأقل، الأربعاء، قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية في الأنبار غربي العراق، في هجوم أدى إلى وفاة متعاقد مدني أميركي.



وأكدت وزارة الدفاع الأميركية، أن الهجوم تسبب بوفاة متعاقد أميركي، وفي حين ذكرت ألا تقارير عن وقوع إصابات في أوساط العناصر الأميركيين، وأشارت إلى أن "مدنيا أميركيا أصيب بنوبة قلبية بينما كان يحاول الاحتماء وللأسف توفي بعيد ذلك".



وأضافت أنه "لا يمكننا تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم في الوقت الحالي، ولا نملك صورة كاملة عن حجم الأضرار".



وكان المتحدث باسم التحالف الدولي، واين ماروتو، قد أكد في تغريدة في وقت سابق أن "قوات الأمن العراقية تقود التحقيق" في الهجوم، علما أن واشنطن تنسب الهجمات المماثلة غالبا إلى فصائل مسلحة موالية لإيران.



من جهتها أكدت مصادر أمنية غربية لوكالة فرانس برس أن الصواريخ التي استهدفت القاعدة هي من نوع "آرش" إيرانية الصنع وهي ذات دقة أعلى من الصواريخ التي تستهدف عادة مواقع غربية في البلاد.

المصدر: وكالات