شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة دولية تتهم خامنئي وروحاني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم المدعي العام للمحكمة الشعبية الدولية في لاهاي 39 مسؤولًا إيرانيًا، بينهم علي خامنئي وحسن روحاني وإبراهيم رئيسي ورحماني فضلي ومحمود علوي وعلي شمخاني، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بقتل المتظاهرين في نوفمبر 2019، وأرسل إليهم طلبات استدعاء.

وطلب المدعي العام لهذه المحكمة الرمزية والشعبية، في رسالة إلى السفير الإيراني في لاهاي، علي رضا كاظمي أبدي، إبلاغ كل من المرشد علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، وعلي شمخاني سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، ورئيس القضاء إبراهيم رئيسي، وعبدالرضا رحماني فضلي وزير الداخلية، ومحمود علوي وزير الاستخبارات، أنهم متهمون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

و«المحكمة الدولية الشعبية المعنية بمجزرة نوفمبر» هي محكمة رمزية شكلتها منظمات حقوق الإنسان، استجابة لطلبات متكررة من أهالي الضحايا برفع دعوى، بعد تجاهل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي احتجاجات نوفمبر.

وفي تقريرها الصادر في 23 ديسمبر 2019، نقلت «رويترز» عن 3 مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية، قولهم إن أكثر من 1500 شخص قتلوا في أسبوعين من الاحتجاجات في إيران، ونقل التقرير عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن من بين القتلى «17 مراهقًا و440 امرأة».