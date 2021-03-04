شكرا لقرائتكم خبر عن «ويكيليكس»: أردوغان أعد لتصفية جنرالات الجيش قبل الانقلاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وثيقة تضمنتها سجلات «ويكيليكس» أن الرئيس رجب طيب أردوغان خطّط لتصفية نصف جنرالات الجيش التركي تقريبًا قبل أكثر من عام مما سُمي بمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، بحسب ما نقلت صحيفة زمان التركية على موقعها الإلكتروني، أمس.

وتضمّن تقرير أعدته هيئة الأركان العامة في ربيع 2015، وأُرسل إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصل فيما بعد إلى صهره بيرات ألبيراق، معلومة تفيد ضرورة طرد 63 جنرالًا من الجيش.

ويذكر التقرير، الموجود في صندوق البريد الإلكتروني لبيرات ألبيراق ([email protected])، أنه قبل حوالي عام ونصف من محاولة انقلاب 2016، صُنف 1521 عسكريًا في الجيش على أنهم «مقربون من حركة الخدمة»، كما يشير إلى أنه كان هناك تخطيط لإقالة 63 جنرالًا من الجيش.

ويتبين أن ملفًا بعنوان «GENKUR» أُرسل إلى بيرات ألبيراق من شقيقه سرحات ألبيراق، تحت اسم «مذكرة لقاء خاص»، في 7 مايو 2015، ويكشف أن عملية الرصد للعسكريين بدأت قبل 15 يوليو 2016 بكثير.

ويؤكد التقرير أن أكثر من 1400 اسم مقربين من حركة «الخدمة» طُردوا من القوات المسلحة التركية بين 1984-2010.

ويعزز هذا التقرير من نظرة المعارضة التي تقول إن الرئيس أردوغان دبّر هذا الانقلاب أو استغله لتصفية الجيش والمؤسسات السيادية في البلاد.