البابا يوجه رسالة إلى الشعب العراقي (فيديو)

وقال البابا في الرسالة "يشرفني أن التقي بكنيسة تميزت بالشهادة، لا نستسلم بوجه انتشار الشر".

وأضاف "رغم معناتكم لم تفكروا بالإحباط، في فترة الجائحة لنساعد بعضنا البعض"، مشدداً بالقول "معا اخوة بكل الطوائف الدينية في بلدكم".



وتابع "تدفعي الرغبة بالصلاة والسير معاً أنتم جميعاً إخوة، فكرت فيكم جميعاً طيلة هذه السنين"، مضيفاً "فليملؤنا الرجاء لإعادة الإعمار والبدء من جديد".