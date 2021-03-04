الجميلات والوحش.. اعتذار حاكم نيويورك "أقبح من التحرش"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استغل حاكم نيويورك أندرو كومو، أول تصريحات علنية له منذ اتهامه بالتحرش، للاعتداء عن معاناة النساء من الشعور بعدم الارتياح.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، الأربعاء، فإن كومو متمسك بعدم الاستقالة رغم الفضائح المتصاعدة التي تواجهه.

وحث حاكم نيويورك على "انتظار ظهور الحقائق" قبل أن يطلقوا أحكاما. وربما ينظر إلى الاعتذار على أنه "أقبح من فعل التحرش نفسه".

واتهمت 3 نساء "كومو"، وهو ديمقراطي يحكم ولاية نيويورك لفترة ثالثة، علانية بارتكاب سلوك غير لائق، بما في ذلك مساعدتان سابقتان له وامرأة غريبة عنه تماما.





وقال في مؤتمر صحفي عقب إحاطة إعلامية عن فيروس كورونا: "لن أستقيل.. لقد انتخبني شعب نيويورك.. سأقوم بالمهمة التي انتخبني من أجلها شعب الولاية".

كومو (63 عاما) أكد أنه "يدعم تماما" حق المرأة في تقديم مزاعم التحرش الجنسي، لكنه نفى لمس أي شخص بطريقة غير لائقة.

وأضاف أنه يلمس وجوه "الرجال والنساء والأطفال"، مثلما فعل والده الحاكم السابق ماريو كومو.





والإثنين، اتهمت امرأة ثالثة "كومو" بسلوك غير لائق بعد ساعات فقط من إحالته رسميا إلى التحقيق على خلفية اتهامات مماثلة من موظفتين سابقتين في مكتبه.

وواجه كومو انتقادات متزايدة بما فيها من داخل حزبه الديمقراطي لأنه قال إن الموظفتين السابقتين "أساءتا فهمه".

وروت آنا راتش (33 عاما) لصحيفة "نيويورك تايمز" أنها التقت كومو في حفلة زفاف في سبتمبر/ كانون الأول 2019.

وخلال حفلة الاستقبال، وضع يده على أسفل ظهرها العاري وسألها عما إذا كان يمكنه تقبيلها.

وتأتي شهادة راتش بعد أيام من ادعاء مساعدته السابقة شارلوت بينيت لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه تحرش بها جنسيا العام الماضي.

وقبلها، اتهمت ليندسي بويلان (36 عاما) وهي مستشارة اقتصادية سابقة للحاكم، بالتفصيل في مدونة كومو بالتحرش بها جنسيا عندما كانت تعمل في مكتبه بين عامي 2015 و2018.





وأكدت بويلان، وهي مرشحة لمنصب رئيس مانهاتن، أن أندرو كوومو قبلها رغما عنها، واقترح عليها أن تشارك في لعبة مخلة بالآداب.