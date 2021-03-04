شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: عقوبات واشنطن عمل عدائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دعت روسيا الولايات المتحدة إلى «عدم اللعب بالنار» بعد فرض عقوبات على 7 مسؤولين روس كبار ردا على قضية تسميم المعارض أليكسي نافالني. ووصفت الخارجية الروسية، أمس (الأربعاء)، العقوبات الأمريكية بأنها «عمل عدائي»، متوعدة بالرد واتخاذ الإجراءات المناسبة. ونددت بما أسمته «هجوم معاد ضد روسيا» يأتي ضمن «سياسة أمريكية خالية من المنطق والمعنى ولا تؤدي إلا إلى الإضرار بشكل إضافي بالعلاقات الثنائية» .وقالت الخارجية الروسية التي تتهم واشنطن باستخدام قضية نافالني «ذريعة» من أجل «التدخل العلني في القضايا الداخلية»: إن «العبثية تنتصر». وأضافت «سنرد على أساس مبدأ المعاملة بالمثل».

