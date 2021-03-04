شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا طلب أمير الكويت من الوزراء الجدد ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طالب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الوزراء الجدد بمضاعفة الجهود والتفاني في أداء واجبهم الوطني. ودعا أمير الكويت الوزراء عقب أداء اليمين الدستورية أمس (الأربعاء) إلى التطوير لخلق الفرص وسرعة الإنجاز للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وقال: أمامكم مسؤوليات جسام لاسيما في هذه المرحلة الهامة وإنني على يقين أنكم قادرون على مواجهتها والانطلاق نحو العمل الجماعي بروح الفريق الواحد لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الإصلاح والتنمية، لتحقيق ما ينشده أبناء شعبنا من آمال وطموحات تنموية. وطالب أمير الكويت السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتعاون، «وتطبيق القانون على الجميع بحزم وشفافية متسلحين بنسيجنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية في سبيل الغايات الوطنية المأمولة والتصدي للقضايا الجوهرية وحماية المال العام». فيما قال رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد: إن ما ورد في توجيهات الأمير من تعاون بين السلطتين «سوف يكون نبراسا لنا إطاره الدستور والقانون بما يخدم الكويت والأولويات التي نتفق عليها»، مضيفاً: «سنضع توجيهات الأمير كخارطة للطريق للعمل إن شاء الله كفريق يخدم الكويت ومصالح الكويت ومواطنيه».