لأول مرة منذ 2017.. وزير الخارجية القطري في مصر.. ويؤكد: نسعى لعودة الدفء إلى العلاقات مع القاهرة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن بلاده تسعى لعودة الدفء إلى العلاقات مع مصر.

وأوضح آل ثاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في ختام أعمال الدورة 155 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري التي ترأستها دولة قطر، أنه كان هناك توافق على الكثير من الأمور في العمل العربي المشترك، بحسب وكالة أنباء قطر "قنا".

وتابع وزير الخارجية: "لقد ناقشنا قضايا كثيرة تهم شؤون الدول العربية على رأسها القضية الفلسطينية، والعمل العربي المشترك".

وفي رده على سؤال حول العلاقات بين دولة قطر وكل من تركيا وإيران والحديث عن تدخلهما في شؤون الدول العربية، قال "هناك خلط بين العلاقات الثنائية للدول وبين العلاقات في إطار الجامعة العربية، ونحن نرفض التدخل في الشؤون الداخلية لدولة قطر أو أي دولة أخرى ولكل دولة الحق في حفظ أمنها وسيادتها واتخاذ الإجراءات الملائمة لها في تحقيق ذلك".

وحول العلاقات القطرية المصرية، واللقاء الذي عقد اليوم بينه وسامح شكري وزير الخارجية المصري، قال آل ثاني "شاهدنا قمة العلا، وكان هناك بيان أنهى الأزمة الخليجية، وكان هناك اجتماع بين وفدين لقطر ومصر، ونحن في دولة قطر والأشقاء في مصر ننظر للأمور بإيجابية ونسعى لعودة الدفء إلى العلاقات بينهما، ولقاء اليوم مع الوزير شكري اتسم بالروح الإيجابية والتفاؤل بعودة العلاقات إلى طبيعتها".

وكان محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، قد وصل إلى القاهرة، الثلاثاء، في أول زيارة منذ الأزمة الخليجية في العام 2017.

ويعد وزير الخارجية القطري، أكبر مسؤول في بلاده يزور مصر منذ منتصف عام 2017، على خلفية المقاطعة بين الدوحة ودول الرباعي العربي (مصر والسعودية والبحرين والإمارات)، والتي بدأت في الخامس من يونيو من العام نفسه.