شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعل دائم للنائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب مع شكاوى أهالى دائرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على التفاعل الدائم مع مطالب أهالى دائرتها، ومع المشاكل التى ترد إليها من قبل المواطنين عن طريق مكتب الخدمات أو من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تساهم فى حلها بعد التواصل مع المسئولين والجهات المعنية.

وتلقى مكتب النائبة مرثا محروس شكوى من أحد المواطنيين فى حى الأميرية عن تعرية محول الكهرباء بجوار منزله بما يمثل خطر عليه وعلي المارة، وعلى الفور تواصلت النائبة مع شركة كهرباء القاهرة، وتحرك فريق من الشركة وتم تغيير المحول وتغطيته.

وكذلك تفاعلت مع الشكاوى المقدمة لها من مواطنى حى الأميرية بسبب انقطاع المياه، وتواصلت مع مسؤلى الشركة القابضة لمياه القاهرة الكبري لمعرفة سبب الانقطاع والذين أفادوها بحدوث كسر كبير فى ماسورة مياه شارع زين العرب، وكسر فى شارع الخليج المصرى، وأنه جارى إصلاحه، وأكدت النائبة مرثا محروس أنها مستمرة فى خدمة أهالى الدائرة وتلقى أى شكاوى على صفحتها الرسمية والأرقام والإيميلات الخاصة بها المعلنة في الصفحة.