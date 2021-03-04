هذه الفئات متضررة.. نائب بالشيوخ: قانون الشهر العقاري لم يأخذ وقته داخل البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب ريس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن إصدار تعديلات قانون الشهر العقاري كانت في نهاية الدورة البرلمانية السابقة.

وأضاف سامي، خلال ندوة الخليج 365، أن القانون لم يأخذ وقته الكافي للنقاش بسبب قرب موعد انتخابات الدورة البرلمانية الجديدة، لافتا إلى أنه لم يحظى بمناقشة موسعة داخل مجلس النواب.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "القانون صدر ولما جت تصدر اللائحة أعتقد من اللي كان بيحطها كان محتار، في محاولات لتطبيق هذا القانون غير القابل للتطبيق".

وأوضح: توجد طبقتين متضررتين، الطبقة المستورة اللي ممكن تتقبل دفع الرسوم لكن الإجراءات صعبة جدا وده اللي خلى أغلب عقارات مصر غير مسجلة، والطبقة دي كانت مشكلتها في الإجراءات".

وأشار عضو الشيوخ إلى أن الطبقة الأخرى وهي غالبية الشعب ترى وجود مشكلة في التكاليف، وهي ما يجب النظر إليه نظرة جيدة.