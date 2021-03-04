هوّن ليلتها وآنس وحشتها.. رضوى الشربيني تدعو لوالدتها بعد دفنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

دعت الإعلامية رضوى الشربيني لوالدتها الراحلة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وقالت رضوى: اللهم إنها الليلة الأولى لأمي في قبرها، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لها وارحمها، وَأعْفُ عنها وعافها، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُا، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُا، وَأغْسِلْهُا بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِا مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدنس".

وتابعت: "يارب هوّن عليها ليلتها وآنس وحشتها ووسع مدخلها، اللهم إنها ضيفتك وأنت خير مُضيف اللهم اجعل اول ليلة لها في القبر خير لياليها واجعل قبرها يارب في نور دائم لاينقطع".

وشيعت الأربعاء جنازة هالة أنور، والدة الإعلامية رضوى الشربيني من مسجد السيدة نفيسة، وذلك عقب صلاة الظهر، والتي توفيت الثلاثاء، متأثرة بفيروس كورونا المستجد.