جيش ميانماريقتل 7 متظاهرين في يوم

وقالت مصادر طبية لوكالة فرانس برس، إن ثلاثة رجال وامرأة قتلوا خلال تجمع مناهض للانقلاب في مدينة مونيوا «وسط».
على بعد 130 كلم من هناك، في ماندالاي توفي متظاهران بعدما أصيبا بالرصاص في الصدر والرأس، بحسب ما قال طبيب رفض الكشف عن اسمه.
وفي مينجيان «وسط» قتل رجل في العشرين من العمر، وأصيب 17 آخرون بجروح بحسب رجال إسعاف. وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المتظاهر ينقله أصدقاؤه وهو مغطى بالدماء. وفي مشاهد أخرى يمكن سماع دوي رصاص، فيما كان المتظاهرون يرددون «ثورتنا يجب أن تنجح».
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