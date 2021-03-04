10 قتلى بطائرة السودان المتحطمة

قتل 10 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة تجارية في بياري، بولاية جونقلي في جنوب السودان، على ما أعلن حاكم الولاية في بيان صدر الثلاثاء، وتلقته وكالة فرانس برس الأربعاء.

وأوضح النص أن الطائرة تحطمت على مدرج الإقلاع في بلدة بياري الصغيرة، في الولاية الواقعة في شرق البلاد.

ولم تتمكن فرانس برس في الوقت الحاضر من التثبت من عدد الركاب في الطائرة. وأكدت الشركة في اتصال معها، أن بعض المعلومات تفيد عن «10 أشخاص، وأخرى عن 24»، مكتفية بتأكيد «مقتل جميع» الركاب.

وقال مدير شركة الطيران أيي جوانج أيي لفرانس برس الأربعاء «كل ما قيل لنا أن الطائرة أقلعت بصورة طبيعية متوجهة إلى بياري، وحطت، وعندما أقلعت للانطلاق إلى جوبا تحطمت».

وأضاف «لا أحد يعرف في الوقت الحاضر ما الذي تسبب بالحادث، لم نرسل بعد فريق تحقيق إلى الموقع».

وفي 2017 اشتعلت النيران في طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجنوبية العليا عند هبوطها في ولاية واو بشمال غرب البلاد، وأصيب 37 راكبا بجروح من دون وقوع قتلى.