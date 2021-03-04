بايدن يبشر بنجاحات حقيقية في الحرب على السرطان

ابوظبي - سيف اليزيد - بشر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، بتحقيق نجاحات كبيرة في مجال محاربة مرض السرطان.

واجتمع بايدن مع مجموعة من المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للبحث عن سبل لتسريع الحرب على هذا المرض.

وقال الرئيس الأميركي للصحفيين، قبل الاجتماع، إن السرطان ما زال أكثر كلمة مخيفة في اللغة الإنجليزية، لكن اتباع نهج مختلف من البحث يمكن أن يؤدي إلى مزيد من النتائج.

وأضاف، دون الخوض في تفاصيل "يمكننا تحقيق قفزات مهمة في الحرب على السرطان والزهايمر وأمراض أخرى إذا اتبعنا نهجا مختلفا إلى حد ما".

ومضى يقول "أعتقد أننا على أعتاب بعض النجاحات الحقيقية في مجال (الحرب على) السرطان".