«حميدتي» يشيد بمواقف الإمارات الداعمة للسودان

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

أشاد الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع بمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، وما ظلت تقدمه لمواطني السودان من خدمات تنموية وصحية، والتي كان آخرها إنشاء مستشفى متكامل في «الضعين»، يضم أفضل الأجهزة الطبية الحديثة لمواطني ولاية شرق دارفور.

وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني لدى مخاطبته مواطني مدينة الضعين، أمس، عن شكره لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، على هذه المنحة التي تمثل طريقاً للإخاء والمودة، وجسراً للتواصل بين شعبي البلدين. وعلى صعيد آخر، ردت «الخارجية» الإثيوبية، أمس، على البيان المشترك بين مصر والسودان بشأن «سد النهضة».

وقال دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: «إن إثيوبيا تؤمن بمواصلة المفاوضات بروح إيجابية بوساطة الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونجو الديمقراطية»، مؤكداً أن «إثيوبيا تتوقع الوصول لاتفاق مع مصر والسودان بخصوص سد النهضة، ومستعدون للتفاوض بحسن نية».

وجاء التعليق الإثيوبي بعد أن طالب وزيرا خارجية مصر والسودان، أمس الأول، إثيوبيا بإظهار حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة، للتوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

ومن جانبه، أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس تمسك بلاده بمقترحها لتوسيع مظلة الوساطة الأفريقية بشأن مفاوضات سد النهضة عبر الآلية الرباعية، التي تدعو لدعم الوساطة لتضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأطلع عباس سفيري الصين والمغرب بالخرطوم، أمس، على آخر تطورات مفاوضات سد النهضة، وجدد التأكيد خلال لقائه السفير الصيني على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول السد قبل يوليو المقبل، وشرح له مخاطر إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد بصورة أحادية في يوليو، من دون اتفاق.