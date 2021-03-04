«الجامعة العربية» تؤكد التزامها الكامل بسيادة ووحدة الأراضي السودانية

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

أكدت جامعة الدول العربية، أمس، التزامها الكامل بسيادة ووحدة الأراضي السودانية، ومساندتها لجميع الإجراءات المشروعة لبسط سيادة السودان وإنفاذ سلطته على أراضيه كاملة.

وذكرت الجامعة العربية، في بيان، أن ذلك جاء في أثناء لقاء الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط مع وزيرة خارجية السودان مريم المهدي قبيل انطلاق أعمال مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.

وأعرب أبوالغيط عن أمله أن تتم تسوية الأزمة القائمة على الحدود السودانية الإثيوبية بالطرق السلمية، وعبر الحوار وبشكل يحترم سيادة السودان على أراضيه كاملة. وعن سد «النهضة»، جدد أبو الغيط التزام الجامعة الثابت بالحفاظ على الحقوق المائية لكل من مصر والسودان ومساندتها للجهد المبذول للتوصل إلى اتفاق عادل وقانوني وملزم حول هذه القضية يراعي مصالح جميع الأطراف.