مصادر لـ«الاتحاد»: مصر والسودان تجريان مناورات عسكرية مشتركة

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف وشعبان بلال (القاهرة)

كشفت مصادر مصرية عن تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة بين الجيشين المصري والسوداني، خلال الشهور المقبلة، وخصوصاً في مجالات الدفاع الجوي وغيرها، لافتة إلى وضع الخطط لها خلال الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة التي احتضنتها العاصمة الخرطوم، والتي ترأسها رئيسا الأركان في البلدين.

ووقع السودان ومصر، أمس الأول، اتفاقية عسكرية لتعزيز الأمن الإقليمي والتعاون الأمني بين البلدين.

وأوضحت المصادر لـ«الاتحاد» أنه من المرجح تشكيل دوريات عسكرية مشتركة للتنسيق على الحدود المصرية السودانية، لمنع تنقل العناصر الإرهابية والإجرامية.

إلى ذلك، يرى اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، أن مصر تنظر إلى هذا التعاون العسكري بصورة إيجابية، موضحاً أنه على مدار الـ30 عاماً الماضية لم يكن هناك أي صلات أو تعاون عسكري، وخصوصاً في مسألة تأمين الحدود مع السودان.

وأشار فرج في حديثه لـ«الاتحاد» إلى استغلال عدم التعاون من قبل العناصر الإرهابية للتسلل عبر الحدود إلى مصر، موضحاً أنه بهذا الاتفاق أصبح هناك تأمين لخط الحدود بين مصر والسودان من الجانبين، إضافة إلى تعاون مخابراتي ومعلوماتي بين الطرفين.

وأكد الخبير العسكري المصري أن السودان طلب معاونة مصر في إعادة تدريب عناصر وقادة قواته المسلحة.