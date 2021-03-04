المغرب… 8 حالات وفاة و594 إصابة جديدة بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 مارس 2021 01:13 صباحاً - منذ 32 دقيقة

سجلت ​وزارة الصحة​ في ​المغرب​ 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا​ ارتفاعا من 393 مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 484753 حالة.

كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة وهو نفس العدد المسجل أمس، وارتفع إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء في المملكة إلى 8653 حالة.

وأشارت في بيان إلى أن 557 حالة تعافت من الفيروس ليصل عدد الذين شفوا من الفيروس 470425.

وحصل المغرب على 5 شحنات من لقاحات كورونا، ليبلغ المخزون المغربي من اللقاحات 8 ملايين جرعة من لقاح “أسترازينيكا” و”سينوفارم”.