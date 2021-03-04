محمد الفلاح - بريطانيا عن هجوم عين الأسد بالعراق: أفزعنا

الخميس 4 مارس 2021

قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، مساء الأربعاء، إنه "فزع" من الهجوم على قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق.



وأضاف راب على "تويتر"، أن "هذه الهجمات تقوض استقرار العراق وينبغي أن تتوقف فورا، مؤكدا أن الهجوم عرض للخطر مجددا أرواح جنود عراقيين ومن التحالف".

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن العراق لم يطلب منا حتى الآن المساعدة في التحقيقات بشأن الهجوم على قاعدة عين الأسد ولكننا مستعدون للتعاون.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، قائلًا: "سنرد على هجوم قاعدة عين الأسد إن استلزم الأمر وفي المكان والزمان المناسبين".

وأكد أن القوات الأمريكية تشارك في تأمين زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق، مشيراُ إلى أن البنتاجون مستمر في مساعدة القوات العراقية على ملاحقة ومكافحة فلول تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف: "ننسق مع الحكومة العراقية والحلفاء عند الرد على أي هجمات في العراق".

وقال : "لن نتوقف عن جهودنا لفرض قيود قابلة للتحقق على برنامج إيران النووي تضمن منعها من الحصول على أسلحة نووية".

وفي وقت سابق، قال الجيش العراقي إن ما لا يقل عن عشرة صواريخ سقطت اليوم الأربعاء على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وعراقية وقوات تابعة للتحالف الدولي.

وقاعدة عين الأسد (القادسية سابقاً) تعد ثاني كبرى القواعد الجوية العسكرية بالبلاد بعد "بلد الجوية"؛ إذ تعد مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي.