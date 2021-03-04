محمد الفلاح - بعد هجوم عين الأسد.. البنتاجون يلوح بقوات إضافية بالعراق وحق الرد

الخميس 4 مارس 2021

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون) في إيجاز صحفي، الأربعاء، أنها ربما تضطر "لنشر قوات إضافية في العراق".



وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، إن واشنطن لن تتردد في "الرد على هجوم قاعدة عين الأسد بعد انتهاء التحقيق".

وكشف كيربي أن أمريكا تحقق مع العراق في "الجهة التي تقف وراء الهجوم على قاعدة عين الأسد".

ومن جانبه، قال البيت الأبيض مساء الأربعاء، إنه لا يزال يقيم تأثير الهجوم الصاروخي الأخير في العراق، مشدداً على أنه سيتحرك مجدداً إذا خلص التقييم إلى ضرورة الرد على الهجوم الصاروخي.

وقال البنتاجون، في وقت سابق من الأربعاء، إن متعاقدا مدنيا أمريكيا توفي بأزمة قلبية أثناء الاحتماء من صواريخ أطلقت على قاعدة في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيربي في بيان "لا يمكننا تحديد المسؤولية في الوقت الحالي، وليس لدينا تقدير كامل لحجم الأضرار".

وأضاف كيربي أنه تم استخدام الأنظمة الدفاعية الخاصة بقاعدة عين الأسد الجوية، وأن وزير الدفاع لويد أوستن يتابع الموقف عن كثب.

مقتل متعاقد أمريكي

يأتي ذلك بعد أن أعلن البنتاجون أن المتعاقد المدني الذي قُتل خلال الهجوم الصاروخي على "قاعدة عين الأسد" التي تضم جنوداً أمريكيين في غرب العراق، الأربعاء، كان مواطناً أمريكياً.

وقال البنتاجون في بيان: "ليس هناك أي تقارير في الوقت الحاضر عن إصابات بين العسكريين الأمريكيين. والجميع موجودون. أصيب متعاقد مدني أمريكي بأزمة قلبية بينما كان يختبئ، وتوفي، مع الأسف، بعد ذلك بوقت قصير".

وبعد ضربات الأسبوع الماضي، رداً على هجمات صاروخية مماثلة، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن مصمم على "التحرك لحماية الأمريكيين" من مثل تلك التهديدات.