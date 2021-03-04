الولايات المتحدة تؤكد احتفاظها بحق الرد على هجوم عين الأسد

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الولايات المتحدة ستتحرك إذا لزم الأمر للرد على الهجوم الصاروخي الأخير على قاعدة عسكرية في العراق، التي تستضيف قوات عراقية وقوات أخرى تابعة للتحالف.

وقالت ساكي في المؤتمر الصحفي من البيت الأبيض: إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ما زالت تقيم تأثير الهجوم الذي وقع الأربعاء، مشيرةً إلى أن فريق الأمن القومي أطلع الرئيس على تفاصيل الهجوم على قاعدة الأسد، والتحقيق لتحديد الجهة المسؤولة.

وأكدت أن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها برد متناسب ومحسوب بعد التحقق من الجهة المسؤولة عن الهجوم.