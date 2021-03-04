انت الان تتابع خبر “الأرصدة الإيرانية'.. طهران وسيول يتفقان على آلية لاستعادتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرت المحادثات الأسبوع الماضي، حيث أكد الوزير الكوري خلالها بذل كل ما بوسعه لمتابعة الموضوع من أجل التوصل إلى النتيجة.وتابع ظريف أن إيران تری الحصول علی التراخیص من الأميرکيين بأنه غیر ضروري، إلا أن الجانب الكوري يعمل على الحصول عليها لتحرير الأرصدة الإيرانية.

يذكر أن مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أعلن الشهر الماضي، عن وجود محادثات تجريها بلاده من أجل استخدام بعض الأموال الإيرانية المجمدة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن "كوريا الجنوبية بصدد إنهاء المحادثات مع أميركا، بشأن استخدام بعض الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأميركية، من أجل دفع مستحقات إيران المتأخرة للأمم المتحدة".



وبحسب المسؤول الذي نقلت عنه وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن "التقدم في المحادثات الجارية حول استخدام الأموال الإيرانية كان على إثر قرار طهران بالإفراج عن معظم أفراد طاقم ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة".

وقال المسؤول الكوري الجنوبي: "تمت تسوية المسألة تقريباً، وانتهينا من المناقشات (مع أميركا) بشأن سداد المستحقات، ونحتاج إلى إجراء المناقشات بشأن الجوانب الفنية المحضة".

ونوّه المسؤول في وزارة الخارجية الكورية إلى أن حكومة بلاده تجري محادثات مع واشنطن بشأن طريقة الدفع بغير الدولار، بالإضافة إلى سبل توسيع "التجارة الإنسانية الأخرى مع إيران باستخدام الأموال المجمدة".