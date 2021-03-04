شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب تركى يكشف: الحكومة أنفقت 264 مليون ليرة فى 2020 على حراسة أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "تركيا الآن" نقلا عن كاتب تركى، أن حكومة رجب طيب أردوغان أنفقت 263 مليوناً و627 ألف ليرة على «الحرس الرئاسى» خلال عام 2020.

وقال الصحفي بموقع «بير جون» التركي، إسماعيل آري، إن موازنة وحدة الحرس الرئاسى تفوقت على موازنات العديد من الوحدات التابعة للمديرية العامة للأمن، كوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ووحدة مكافحة جرائم المخدرات، ووحدة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، ووحدة الاستخبارات، ووحدة العمليات الخاصة.

وأكد أن وحدة حرس البرلمان أنفقت كذلك ملايين الليرات خلال العام الماضى، إذ تشير التقارير المالية لمديرية الأمن العامة إلى إنفاق رئاسة وحدة الحرس بالبرلمان 99 مليوناً و500 ألف ليرة خلال عام 2020.