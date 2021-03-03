‏الارياني: رفع تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة ارهابية" دفعها لممارسة مزيد من الارهاب‏

محمد الفلاح - الأربعاء 3 مارس 2021

اعتبر وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، إعلان الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على اثنين من كبار القيادات العسكرية لمليشيا الحوثي المدعومة من ايران، خطوة نحو العودة للمسار الصحيح .



وقال الوزير الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان مليشيا الحوثي اثبتت عدم اكتراثها بدعوات وجهود إنهاء الحرب واحلال السلام، واعتبرت قرار رفع تصنيفها "منظمة ارهابية" تشجيع لها لممارسة مزيد من الارهاب‏".

واضاف الارياني " انه ومنذ قرار الادارة الامريكية الغاء تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة ارهابية" ادارت ظهرها لكل دعوات التهدئة واحلال السلام، وذهبت بإيعاز وإملاء ايراني لتصعيد عملياتها العسكرية، ورفع وتيرة هجماتها الارهابية على الاعيان المدنية في مدينة مأرب والمملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام الأسلحة الايرانية‏".

ودعا الارياني، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لمواصلة الضغط على مليشيا الحوثي وتصنيفها ضمن قوائم الارهاب الدولية، ومحاكمة قياداتها كمجرمي حرب إنصافا لضحايا مئات الآلاف من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق اليمنيين منذ انقلابها على الدولة، وضمانا لعدم إفلاتهم من العقاب.