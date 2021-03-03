تقرير: نتنياهو يسعى لترتيب زيارة للإمارات والبحرين قبل الانتخابات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أفاد موقع "والا" الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرغب بإجراء زيارة رسمية إلى الإمارات والبحرين قبل انتخابات الكنيست في الـ23 من شهر مارس الحالي.

وقال مسؤولون إسرائيليون للموقع إنه تجري في هذه الأيام اتصالات في محاولة لإجراء زيارة خلال الأسبوعين القادمين، وستكون هذه المرة الرابعة التي يحاول بها نتنياهو تنسيق زيارة إلى دول الخليج.

وذكر الموقع أن زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين قبل الانتخابات من المتوقع أن تكون أهم حدث مركزي في حملته الانتخابية، مشيرا إلى أن مسؤولين إماراتيين عبروا خلال الأسابيع الماضية عن مخاوف من أن زيارة من هذا القبيل ستعتبر تدخلا بالانتخابات الإسرائيلية.

خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تم تأجيل الزيارة ثلاث مرات، آخرها كان في شهر فبراير الماضي بسبب الإغلاق العام المفروض في إسرائيل وإغلاق الأجواء ومطار بن غوريون، حيث كان من المقرر أن يزور نتنياهو الإمارات لثلاث ساعات، وكانت هذه الزيارة نفسها مخططة لثلاثة أيام قبل تقصيرها لثلاث ساعات.

ولنفس السبب تم تأجيل الزيارة الثانية والتي كانت مقررة في الأول من يناير الحالي حيث تزامنت مع بداية الإغلاق الصحي الثالث.