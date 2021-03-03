خبيرة: الصومال على شفا حربا أهلية بسبب ميليشيات أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت الدكتورة نجلاء مرعي أستاذ العلوم السياسية والخبيرة بالشؤون الأفريقية، أن هناك مخاوف في الصومال من إندلاع حرب أهلية بسبب تدخل الميليشيات التابعة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمنخرطة في جهاز الشرطة، وتدخلها ضد متظاهري المعارضة في مقديشيو.



وأضافت الدكتورة نجلاء مرعي في تصريحات صحفية أن هناك قلق عميق جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مقديشو مؤخرا، لذا دعت بعثة الأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية إلى التهدئة وضبط النفس، وتحض على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة للمساعدة على خفض منسوب التوتر.

وأشارت "مرعي" إلى أن المعارضة الصومالية أعلنت رفضها التدخل التركي من خلال الدعم المسلح لقوات الشرطة الخاصة التي تستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في مقديشو، مما قد يعيد أجواء الحرب الأهلية الصومالية ويمهد الطريق لانفلات أمني تستفيد منه القوى المتشددة وفي مقدمتها حركة الشباب الإرهابية.

وتعيش الصومال أزمة حقيقة خلال الأيام الجارية بسبب خروج المعارضة في تظاهرات مطلع فبراير الجاري، ضد الحكومة المؤقتة التي يقودها الرئيس محمد فرماجو والتي فقدت شرعيتها بسبب عدم إجراء الانتخابات.

وبتسبب تصاعد الأحداث في الصومال في اشتعال القرن الأفريقي خاصة في ظل تصاعد التوتر على الحدود السودانية الإثيوبية خلال الآونة الأخيرة بعدما استرد الجيش السوداني جزء كبيرا من منطقة الفشقة التي كانت تحتلها الميليشيات الإثيوبية المدعومة من أديس أبابا