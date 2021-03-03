بعد تعليق التواصل مع سفارتها في الرباط.. برلين تستدعي السفيرة المغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت الحكومة الألمانية الأربعاء، أنها استدعت السفيرة المغربية في برلين زهور العلوي لمشاورات "عاجلة" بعد إعلان الرباط تعليقها التواصل مع السفارة الألمانية.



وقال المتحدث باسم الخارجية كريستوفر برغر في مؤتمر صحافي حكومي في برلين: "أمس، استدعينا السفيرة المغربية لمشاورات عاجلة في وزارة الخارجية لتوضيح تقارير عن أحداث في المغرب".

وأضاف "في نظرنا، لا يوجد سبب لفرض قيود على العلاقات الدبلوماسية. ألمانيا والمغرب تعاونتا عن كثب منذ عدة عقود، وهذا في نظرنا في مصلحة البلدين".

وأضاف "لا شيئاً تغير في سياسات ألمانيا تجاه المغرب".

الإثنين أعلنت الرباط "تعليق كل أشكال التواصل" مع سفارة ألمانيا في المغرب بسبب تبانيات "عميقة" مع برلين في ملفات عدة من بينها قضية الصحراء الغربية.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء نشرتها وسائل إعلام مغربية الإثنين، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن سبب القرار "سوء تفاهم عميق حول قضايا أساسية للمملكة المغربية".

ومساء الإثنين أكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية المغربية، أن المملكة تريد الحفاظ على علاقاتها مع ألمانيا، لكن القرار"بمثابة تنبيه يعبّر عن استياء من مسائل عدة".

ومن القضايا الخلافية بين البلدين حسب المسؤول المغربي، موقف ألمانيا من الصحراء الغربية، وانتقادها لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب عليها، واستبعاد الرباط من المفاوضات حول مستقبل ليبيا في مؤتمر نظمته برلين في يناير(كانون الثاني) 2020.

ويرتبط المغرب بعلاقات جيدة عموماً مع ألمانيا التي تقدم لها مساعدات مالية كبيرة.