شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات بـ«كورونا» منذ أكتوبر الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: «وام»

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الأربعاء، تسجيل 10535 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، في أدنى حصيلة يومية منذ أكتوبر الماضي، ليصبح إجمالي الإصابات أربعة ملايين و278 ألفاً، و750 إصابة.

كما تم تسجيل 452 وفاة جديدة لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 87348 حالة، وتماثل 15694 شخصاً للشفاء ليرتفع مجموع عدد المتعافين إلى ثلاثة ملايين و853 ألفاً، و734 شخصاً، مع بقاء 337 ألفاً، و668 حالة نشطة.