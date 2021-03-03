شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 40 شخصاً جراء اقتتال قبلي شمال درافور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت وسائل إعلام سودانية مقتل وإصابة 40 شخصاً جراء اقتتال قبلي في شمالي درافور. وفي وقت سابق، أعلنت لجنة أمن ولاية شمال دارفور (غربي السودان)، في اجتماع طارئ عقدته، الثلاثاء، برئاسة والي الولاية محمد حسن عربي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية. وقررت اللجنة منع إغلاق الطرق القومية والداخلية ومنع التجمعات، على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها مدينة الفاشر، الثلاثاء، ومحلية كبكابية، الأربعاء. (وكالات)