شكرا لقرائتكم خبر عن ثماني إصابات بهجوم يحمل شبهة الإرهاب في السويد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استوكهولم: «أ.ف.ب»

أصيب ثمانية أشخاص بسلاح أبيض، اثنان منهم بإصابات بالغة، في اعتداء يشتبه في أنه «إرهابي» جنوبي السويد، كما أعلنت الشرطة. وذكرت السلطات أن المنفذ المفترض شاب عشريني أصيب في الساق برصاص الشرطة، واعتقل بعد الظهر في مدينة فيتلاندا الصغيرة جنوبي البلاد. وكانت السلطات استبعدت سابقاً الفرضية الإرهابية، لكنها أعلنت مساء الأربعاء، أنها تشتبه في أن «الاعتداء إرهابي».