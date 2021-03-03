شكرا لقرائتكم خبر عن عوائد السندات توقف صعود وول ستريت والأسهم الأوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسهم التقنية الأمريكية وقادت المؤشر ستاندرد آند بورز للتراجع، الأربعاء وسط ارتفاع عائدات السندات، في حين قدمت الأسماء المرتبطة بالانتعاش الاقتصادي للسوق بعض الدعم.

وهبط المؤشر الأأوسع نطاقاً 0.7%، في حين انخفض مؤشر ناسداك 2%، بينما ارتفع مؤشر داوجونز الصناعي 75 نقطة، مدعوما بقفزة بنسبة 5% في أسهم بوينج.

وعلى صعيد البيانات، أضافت الشركات الخاصة 117 ألف وظيفة جديدة في فبراير، وفقًا لتقرير صدر الأربعاء من شركة معالجة كشوف المرتبات، ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم داو جونز إضافة 225 ألف وظيفة خاصة الشهر الماضي.

وجاء الضعف في الوقت الذي وسعت فيه عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات مكاسبها. ارتفع سعر الفائدة القياسي بأكثر من 8 نقاط أساس إلى 1.49% يوم الأربعاء بعد ارتفاعه إلى 1.6% الأسبوع الماضي في حركة وصفها البعض بأنها «ارتفاع مفاجئ». ويثير الارتفاع المستمر في عوائد السندات مخاوف بشأن تقييمات الأسهم وزيادة التضخم.

ويمكن أن تضر عائدات السندات المرتفعة بأسهم التكنولوجيا بشكل خاص لأنها كانت تعتمد على الاقتراض السهل لتحقيق نمو متفوق. وانخفض كل من أمازون ومايكروسوفت وألفابيت بأكثر من 2%، بينما انخفض نيتفليكس بنسبة 4.8%، فما سقط أبل 1.6%.

وأدى تزايد التفاؤل بشأن طرح اللقاح إلى ارتفاع الأسهم المرتبطة بإعادة الفتح، فارتفعت أسهم الخطوط الجوية الأمريكية بنسبة 4%، في حين قفزت أسهم كرنفال ونرويجيان كروز لاين بحوالي 6% لكل منهما.

الأسهم الأوروبية

من جهتها، أغلقت الأسهم الأوروبية مستقرة الأربعاء، إذ عوضت مكاسب في قطاعات حساسة للاقتصاد أثر زيادة في عوائد السندات، وذلك في الوقت الذي ترتفع فيه توقعات المستثمرين للتضخم هذا العام.

وكان الأداء الأفضل لأسهم شركات السيارات والسفر، في حين ارتفعت الأسهم البريطانية بعد أن مدد وزير المالية ريشي سوناك برامج لدعم الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19. ودعمت توقعات قوية لستيلانتيس قطاع السيارات.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا كبير بعد أن فتح على زيادة، وتصدرت أسهم شركات المرافق الخسائر في منطقة اليورو.

أسهم المرافق تابع تقليدي لأداء السندات، إذ عادة ما تباع عندما توفر أدوات الدين عوائد أعلى نسبيا.

وارتفعت عوائد السندات الأوروبية اليوم، في حين صعد مقياس لتوقعات التضخم في منطقة اليورو على المدى الطويل إلى أعلى مستوياته منذ مايو أيار 2019.

وتكبدت أسهم الرعاية الصحية والتكنولوجيا خسائر كبيرة هي الأخرى، إذ تحول التركيز عن الأسهم الآمنة نسبيا لينصب على قطاعات تترجح استفادتها من التعافي الاقتصادي.

وأغلقت الأسهم الألمانية على ارتفاع 0.3 بالمئة، إذ يتوقع المستثمرون تخفيفا تدريجيا للقيود المرتبطة بفيروس كورونا مع تسارع وتيرة حملة التطعيم بعد بداية بطيئة. لكن خسائر أسهم التكنولوجيا الكبرى ساهمت في نزولها عن مرتفعات قياسية بلغتها في وقت سابق من الجلسة. (وكالات)