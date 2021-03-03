شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ أبو الغيط بالتجديد له أمينا عاما لجامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة لأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، بمناسبة التجديد له للمرة الثانية أميناً عاماً للجامعة، مؤكدا ثقته فى قدرات أبو الغيط على مواصلة العمل المخلص لتحقيق مصالح الدول العربية وتطوير أداء جامعتهم العربية.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته بقرار وزراء الخارجية العرب بالتجديد للأمين العام أحمد أبو الغيط، مشيدا بحرص الجميع على روح التعاون لحماية الأمن القومى العربى، وتعزيز التضامن العربى فى مواجهة كافة التحديات التى تهدد وحدة أمتنا العربية.

وفى نهاية البرقية، أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن تمنياته بالتوفيق والسداد لأمين عام جامعة الدول العربية فى أداء مهامه لتحقيق ما تصبو إليه شعوبنا العربية من استقرار وازدهار.