رئيس الشيوخ يهنئ أبوالغيط لإعادة اختياره أمينا عاما للجامعة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة إلى أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة التجديد له للمرة الثانية أمينًا عامًا للجامعة، مؤكدا ثقته في قدرات أبوالغيط في مواصلة العمل المخلص لتحقيق مصالح الدول العربية وتطوير أداء جامعتهم العربية.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ، عن سعادته بقرار وزراء الخارجية العرب بالتجديد للأمين العام أحمد أبوالغيط، مشيدًا بحرص الجميع على روح التعاون لحماية الأمن القومي العربي وتعزيز التضامن العربي في مواجهة كافة التحديات التي تهدد وحدة أمتنا العربية.

وفي نهاية البرقية، أعرب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عن تمنياته بالتوفيق والسداد لأمين عام جامعة الدول العربية في أداء مهامه لتحقيق ما تصبو إليه شعوبنا العربية من استقرار وازدهار.​