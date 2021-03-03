الإمارات تترأس اجتماعاً عربياً بحث سبل التصدي للتدخلات الإيرانية والتركية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 25 دقيقة

آخر تحديث: 3 - مارس - 2021 9:57 مساءً

بحثت الإمارات، الأربعاء، سبل التصدي للتدخلات الإيرانية والتركية في شؤون الدول العربية، وذلك في اجتماعين وزاريين بالجامعة العربية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، الذي ترأسته دولة الإمارات.

وانعقد الاجتماع اليوم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام” ، على هامش أعمال الدورة 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وبمشاركة أعضاء اللجنة من مصر والسعودية والبحرين، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

كما شارك خليفة شاهين المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، في اجتماع اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وعقد الاجتماع على هامش أعمال الدورة 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وتضم اللجنة الوزارية كلا من مصر “رئيسا”، والإمارات والعراق والبحرين والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وقد ناقشت اللجنة التدخلات التركية غير الشرعية في عدد من الدول العربية.

وأدانت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية، الوجود العسكري التركي على أراضي عدد من الدول العربية وتدخلات أنقرة العدوانية في الشؤون الداخلية العربية.

كما أدانت اللجنة توظيف أنقرة منصاتها الإعلامية للتحريض على استخدام العنف وحمل السلاح خاصة في سوريا والعراق وليبيا.

وعبرت اللجنة أيضا عن استنكارها وإدانتها، لاستضافة تركيا عناصر إرهابية، إضافة إلى انتهاكات أنقرة المتكررة لحظر السلاح الأممي المفروض على ليبيا، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.