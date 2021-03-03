جرحى جراء “هجوم إرهابي محتمل” في السويد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 30 دقيقة

أصيب اليوم الأربعاء 8 أشخاص على الأقل في “هجوم إرهابي محتمل” بسلاح أبيض، في السويد. ووقع الحادث بعد منتصف الظهر في مدينة فيتلاندا السويدية الجنوبية.

وأطلق الضباط النار وأصابوا المهاجم المشتبه به في ساقه، ونُقل إلى المستشفى لتقلي العلاج. وأفادت تقارير محلية بأن الجاني رجل في العشرينات من العمر.

ووصف وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبرج الهجوم بـ “المروع”. وقال “أصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة. هذه أحداث مروعة وأفكاري تذهب إلى الضحايا وأقاربهم”.