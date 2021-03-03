الجامعة العربية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمنزل الأمين العام المساعد للجامعة

محمد الفلاح - الأربعاء 3 مارس 2021

أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لإقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس على اقتحام منزل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير سعيد أبو علي بمدينة أريحا واعتقال مرافقه الشخصي، في إطار ما تمارسه سلطات الاحتلال من إرهاب رسمي منظم ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقياداته للنيل من إرادته، والإمعان في انتهاك وسلب حقه وأرضه ومقدساته وعزله عن عمقه العربي ومحيط أمته.



وأكدت الجامعة العربية في بيان لها، اليوم، أن الاعتداء المتعمد على منزل الأمين العام المساعد واستباحته عمل إرهابي رسمي يشكل جزءاً لا يتجزأ من ممارسات وسياسات الحرب العدوانية الإسرائيلية المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، واستهتاراً بأبسط قواعد القانون والشرعية الدولية، وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي، وإطاحة بأي فرصة لإحياء عملية سلام حقيقية، وهو ما يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية خاصة للتنديد بهذه الممارسات والسياسات والضغط على سلطة الاحتلال لوقفها.