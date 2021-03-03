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العراق يحصل على الضوء الاخضر للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-03 | 20:39

العراق يحصل على الضوء الاخضر للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

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وافقت اللجنة الأولمبية الدولية على مشاركة العراق في منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020.
جاء ذلك في رسالة رسمية تلقتها الهيئة المؤقتة لادارة العمل الرياضي في العراق.

وأشارت الأولمبية الدولية الى توجيهاتها السابقة بحسب رسالتها لنظيرتها العراقية، بانه "لم تكن مشاركة العراق ممكنة من دون( الشروع) بحل الوضع الاولمبي العراقي العالق عبر الخطوات التي بدأتها اللجنة المؤقتة لادارة العمل الرياضي في العراق".


وأكدت الأولمبية الدولية في رسالتها الأخيرة المعنونة الى أكرم نعيم عطوان بان "اللجنة المؤقتة بامكانها التواصل مع اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكية 2020 عبر مدير العلاقات في الأولمبية العراقية هيثم عبدالحميد الشمري، ومن خلال العنوان البريد الرسمي".

كما اكدت أيضاً على "شرعية الوضع الحالي لعمل اللجنة المؤقتة ولحين إنبثاق مكتب تنفيذي جديد لموعد أقصاه نهاية الشهر الجاري".

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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