العراق يحصل على الضوء الاخضر للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

جاء ذلك في رسالة رسمية تلقتها الهيئة المؤقتة لادارة العمل الرياضي في العراق.

وأشارت الأولمبية الدولية الى توجيهاتها السابقة بحسب رسالتها لنظيرتها العراقية، بانه "لم تكن مشاركة العراق ممكنة من دون( الشروع) بحل الوضع الاولمبي العراقي العالق عبر الخطوات التي بدأتها اللجنة المؤقتة لادارة العمل الرياضي في العراق".



وأكدت الأولمبية الدولية في رسالتها الأخيرة المعنونة الى أكرم نعيم عطوان بان "اللجنة المؤقتة بامكانها التواصل مع اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكية 2020 عبر مدير العلاقات في الأولمبية العراقية هيثم عبدالحميد الشمري، ومن خلال العنوان البريد الرسمي".

كما اكدت أيضاً على "شرعية الوضع الحالي لعمل اللجنة المؤقتة ولحين إنبثاق مكتب تنفيذي جديد لموعد أقصاه نهاية الشهر الجاري".