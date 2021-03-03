شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: إحباط تفجير إرهابي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحبطت وزارة الدفاع الجزائرية، هجوما إرهابيا ، وأعلنت أنه تم خلال هذا الأسبوع تفكيك شبكة مكونة من 3 عناصر دعم لجماعة إرهابية، تنشط بجبال تيبازة غرب العاصمة. وأفادت الوزارة في بيان اليوم (الأربعاء) أنه تبين بعد التحقيقات أن أحد الموقوفين من هذه الشبكة قام بنقل قنبلة تقليدية الصنع ووضعها في مكان محدد بضواحي بلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة. وأوضحت أن هذه القنبلة التي كانت موجهة للاستعمال في عملية إجرامية بالجزائر العاصمة، تم تحديد مكانها وتفكيكها، أمس (الثلاثاء)، من طرف فرقة تدخل مختصة للجيش الوطني الشعبي.

