شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبون أمميون في ليبيا لطرد مليشيات تركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت مصادر دبلوماسية وأممية اليوم (الأربعاء) وصول طليعة فريق مراقبين دوليين تضم نحو 10 أشخاص إلى طرابلس للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق منذ أشهر والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب.

وقال مصدر دبلوماسي في تونس إن هذه الطليعة المكونة من ممثلين عن أعضاء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وخبراء من مقر الأمم المتحدة في نيويورك وصلت إلى طرابلس، ويفترض أن يزور المراقبون مدينة سرت الواقعة في منتصف الطريق بين الشرق والغرب، ومصراتة، وبنغازي.

ولفت إلى أن هذه البعثة التي يفترض أن تستمر 5 أسابيع مهمتها التحضير لنشر مراقبين لوقف إطلاق النار، مبينة أن البعثة ستقدم إلى مجلس الأمن في 19 مارس تقريرا عن وقف إطلاق النار ورحيل آلية مراقبة القوات الأجنبية.